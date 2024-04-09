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Анастасия Маневская добыла три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике
Отличный результат показала украинка
Фото: НОК
Анастасия Маневская завоевала три бронзовые награды на заключительном квалификационном Кубке мира по тяжелой атлетике накануне Олимпийских игр, который проходит в г. Пхукет.
В весовой категории до 87 кг действующая серебряный призер Европы сумела поднять 105 кг в рывке и 129 кг в толчке.
В целом ей покорился результат в 234 кг. Это позволило обеспечить Анастасии места на подиуме.
Напомним, что несколько дней назад Светлана Самуляк также трижды стала бронзовым призером этапа Кубка мира в весовой категории до 64 кг.
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