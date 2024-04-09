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Анастасия Маневская добыла три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике

Автоспорт
Обновлено

Отличный результат показала украинка

Анастасия Маневская добыла три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Анастасия Маневская завоевала три бронзовые награды на заключительном квалификационном Кубке мира по тяжелой атлетике накануне Олимпийских игр, который проходит в г. Пхукет.

В весовой категории до 87 кг действующая серебряный призер Европы сумела поднять 105 кг в рывке и 129 кг в толчке.

В целом ей покорился результат в 234 кг. Это позволило обеспечить Анастасии места на подиуме.

Напомним, что несколько дней назад Светлана Самуляк также трижды стала бронзовым призером этапа Кубка мира в весовой категории до 64 кг.

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Анастасия Маневская
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