Анастасия Маневская добыла три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике

Анастасия Маневская завоевала три бронзовые награды на заключительном квалификационном Кубке мира по тяжелой атлетике накануне Олимпийских игр, который проходит в г. Пхукет.

В весовой категории до 87 кг действующая серебряный призер Европы сумела поднять 105 кг в рывке и 129 кг в толчке.

В целом ей покорился результат в 234 кг. Это позволило обеспечить Анастасии места на подиуме.

Напомним, что несколько дней назад Светлана Самуляк также трижды стала бронзовым призером этапа Кубка мира в весовой категории до 64 кг.