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Ферстаппен: Сейчас важнее бороться за снижение массы болидов
Пилот высказался о новом регламенте
Фото: Road & Track
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказал своё мнение о планах по внедрению активной аэродинамики в новом регламенте Формулы-1 в 2026 году.
"Насчёт потенциального введения активной аэродинамики — я не уверен, нужно ли нам идти в этом направлении. На мой взгляд, важнее бороться за снижение массы болидов, попытаться оптимизировать это, а не внедрять все эти инструменты и уловки, чтобы улучшить ситуацию с обгонами или преследованием. Должны быть разные способы это делать.
Учитывая выбранный моторный регламент, ФИА нужно компенсировать потерю максимальной скорости в ситуациях, где батарея не выдаёт энергию", — приводит слова Ферстаппена Autosport.
Новые болиды должны получить подвижные аэродинамические элементы для улучшения производительности с новыми гибридными турбодвигателями, позволяя антикрыльям автомобиля изменять конфигурацию для лучшего сцепления или скорости.
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