Ферстаппен готов перейти в Мерседес, если Хельмут Марко и Эдриан Ньюи покинут Ред Булл

Портал Auto Motor und Sport поделился последними инсайдами, в связи со статусом пилота Макса Ферстаппена в "Ред Булл".

Источник подтверждает, что Ферстаппен может уйти из команды, если в "Ред Булл" не окажется Хельмута Марко и Эдриана Ньюи. Макс хочет остаться в команде, но никто из "Ред Булл" не может ему гарантировать, что всё останется так, как есть.

Единственной альтернативной для Ферстаппена является "Мерседес", потому что эта команда является наилучшим местом в долгосрочной перспективе, сообщается в материале.

Авторы статьи заявляют, что потенциальная зарплата Макса уже утверждена внутри "Мерседес", она будет выше, чем у Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.