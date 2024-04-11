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Ферстаппен готов перейти в Мерседес, если Хельмут Марко и Эдриан Ньюи покинут Ред Булл
Пока пилот сосредоточен на австрийской команде
Фото: Auto Review
Портал Auto Motor und Sport поделился последними инсайдами, в связи со статусом пилота Макса Ферстаппена в "Ред Булл".
Источник подтверждает, что Ферстаппен может уйти из команды, если в "Ред Булл" не окажется Хельмута Марко и Эдриана Ньюи. Макс хочет остаться в команде, но никто из "Ред Булл" не может ему гарантировать, что всё останется так, как есть.
Единственной альтернативной для Ферстаппена является "Мерседес", потому что эта команда является наилучшим местом в долгосрочной перспективе, сообщается в материале.
Авторы статьи заявляют, что потенциальная зарплата Макса уже утверждена внутри "Мерседес", она будет выше, чем у Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.
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