Советник Ред Булл: Не понимаю, откуда снова и снова появляются слухи о продаже РБ

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о продаже команды "РБ".

"Я действительно не понимаю, откуда снова и снова появляются подобные слухи. Этот вопрос твёрдо согласован с акционерами", — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Напомним, недавно появились слухи, что "Ред Булл" якобы согласился бы на продажу "РБ" при соблюдении ряда условий.