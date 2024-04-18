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Советник Ред Булл: Не понимаю, откуда снова и снова появляются слухи о продаже РБ

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Советник Ред Булл: Не понимаю, откуда снова и снова появляются слухи о продаже РБ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о продаже команды "РБ".

"Я действительно не понимаю, откуда снова и снова появляются подобные слухи. Этот вопрос твёрдо согласован с акционерами", — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Напомним, недавно появились слухи, что "Ред Булл" якобы согласился бы на продажу "РБ" при соблюдении ряда условий.

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