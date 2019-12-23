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Кризис Лейкерс, чудо в Торонто и другие события недели в НБА
UA-Футбол выделяет главные моменты девятой недели регулярного чемпионата НБА.
После расставания с Расселом Уэстбруком и Полом Джорджем Оклахома не ушла в перестройку и ведет борьбу за плей-офф. Получается вполне успешно – на прошлой неделе Тандер выиграли четыре матча кряду и внезапно перевалили за 50-процентный барьер побед/поражений.
Самую продолжительную победную серию в сезоне команда Билли Донована построила на невероятном характере. В матче с Чикаго (109:106) Оклахома отыгралась с «-26», а спустя два дня шокировала Мемфис камбэком в 24 очка (126:122). Ярким завершением недели для Тандер стала принципиальная победа над Клипперс Пола Джорджа (118:112). К слову, максимальный отрыв гостей из Лос-Анджелеса составлял 18 очков.
Главным скорером Оклахомы на прошлой неделе стал лидер резервистов Деннис Шредер (25,3 очка за игру), а Шей Гилджес-Александер в двух матчах кряду набирал рекордные в карьере 32 очка.
Лейкерс за неделю проиграли ровно столько же раз, сколько за 27 предыдущих матчей. Без Энтони Дэвиса Озерные провалили концовку матча с Индианой (102:105), затем получили 5 трехочковых от Янниса Адетокумбо и без вариантов уступили Милуоки (104:111), а домашнее поражение от Денвера (104:128) показало, насколько Лейкерс зависимы от ЛеБрона Джеймса.
Lakers lose at home to the Nuggets.#LakeShow 104#MileHighBasketball 128— Los Angeles Lakers (@NBALakersReport) 23 декабря 2019 г.
A. Davis: 32pts, 11rebs, 4blks
K. Kuzma: 16pts, 4rebs, 2blks
Lakers (24-6) vs Clippers (22-10) next
3 game losing streak pic.twitter.com/7WqYPd0NaF
Последняя серия неудач стоила Лейкерс падения со второй позиции на восьмую в рейтинге лучших защит лиги. Атакующий рейтинг также начал проседать – в последний раз меньше 110 очков за 100 владений в трех матчах подряд Лейкерс набирали в начале ноября. Это та цена, которую Фрэнк Фогель платит за злоупотребление игровым временем ЛеБрона и Дэвиса.
На Западе идеальную неделю провел Деннис Шредер – Оклахома выиграла четыре матча кряду, а немец со скамейки запасных в среднем за игру набирал по 25,3 очка, 5,3 подбора и 6,0 передачи при 50% реализации бросков с игры. Шредер в 12 матчах подряд набирает как минимум по 15 очков, а по средней результативности среди резервистов в этом сезоне реактивного немца опережает только Лу Уильямс из Клипперс.
Травма Паскаля Сиакама взвалила на Кайла Лаури дополнительную работу – и разыгрывающий Торонто в очередной раз подтвердил свой класс. Рэпторс прошли неделю с показателем 4-0, а Лаури приносил своей команде по 24,5 очка, 6,5 подбора и 10,0 ассиста. Именно бенефис Лаури в решающей четверти помог канадцам совершить исторический камбэк против Далласа.
Прошлая неделя преподнесла какое-то аномальное количество шикарных камбэков, но особняком, безусловно, стоит воскресное чудо в Канаде, где местные Рэпторс в матче с Далласом оформили крупнейший камбэк в истории франшизы и стали первой командой в НБА с 2009 года, которой удалось отыграть 30-очковое отставание.
The Raptors erase a 30-point deficit to beat the Mavericks, for their largest comeback in franchise history.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 декабря 2019 г.
Entering the fourth quarter Toronto trailed by 23.
Coming into today teams trailing by 20 points or more entering the fourth quarter were 3-1,667 since 2009-10. pic.twitter.com/xoa8xZMAOL
За 2 минуты до конца третьей четверти Торонто уступал 55:85. Тренер канадцев Ник Нерс пошел в ва-банк и поручил своим игрокам действовать через высокий прессинг – и это сработало. К тому же Кайл Лаури не без помощи домашних фанов поймал кураж и набрал в концовке матча 20 очков. Именно после прохода Лаури Крис Буше вбил в кольцо Маверикс победный данк.
Какая же неделя без рекорда от Янниса Адетокумбо? Грек в 13 подряд матчах набирал как минимум по 25 очков и стабильно реализовывал свыше 50% бросков с игры. В современной истории НБА аналогичную серию проводил только легендарный Шакил О’Нил.
Giannis Antetokounmpo has scored 25+ PTS on 50% shooting or better in 13 straight games. The only other player to accomplish this since the start of the 1976-77 season was Shaquille O'Neal, who had 13 straight such games from Jan. 7-Feb. 20, 2001. pic.twitter.com/NQtAEUPSGA— NBA.com/Stats (@nbastats) 20 декабря 2019 г.
К слову, свою серию Яннис Адетокумбо уже завершил. В двух последних матчах против Нью-Йорка и Индианы действующий MVP набрал соответственно 22 и 18 очков.
Разыгрывающий Вашингтона Айзея Томас, один из самых обожаемых игроков НБА, в первой столице США во время исполнения штрафных бросков столкнулся с внезапным актом агрессии со стороны фаната Филадельфии. Цена вопроса была очень серьезной – если бы Томас промазал оба штрафных броска, то болельщики получили бы бесплатное мороженое ценой в 50 центов.
«Болельщик показал мне два средних пальца и три раза выкрикнул: «Fuck you, bitch!», - говорит Томас, которой после инцидента пошел на трибуну и вежливо поговорил с обидчиком.
Самое обидное, что в этой ситуации пострадал тот, кого оскорбляли. НБА дисквалифицировала Томаса на два матча. Айзея свое отношение к этой истории уместил в одно слово.
Bullshit!— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 22 декабря 2019 г.
Алексей Лень на прошлой неделе в трех проигранных матчах против Нью-Йорка, Юты и Бруклина в среднем за игру набирал по 12,0 очка и 7,7 подбора. Украинский центровой Атланты был пятым в команде по средней результативности и количеству сыгранных минут, а также с большим отрывом стал самым эффективным в Хоукс по проценту реализованных бросков с игры (69,6%).
Матч с Бруклином стал для Леня лишь вторым в карьере с как минимум 24 очками и 14 подборами. Украинец оформил свой седьмой в карьере дабл-дабл 20+10 с как минимум 60-процентной точностью с игры.
Стоит отметить, что на прошлой неделе в ротации Атланты произошли изменения. Бруно Фернандо заменил Дэмиана Джонса в стартовой пятерке, а Джабари Паркер потерял место в основе и стал делить с Ленем статус главной атакующей опции второго юнита. Уже сегодня ночью в выездном матче с Кливлендом после дисквалификации возвращается Джон Коллинз – нового перераспределения минут не избежать, и пока трудно понять, как все это отразится на украинце.
Детройт Святослава Михайлюка на прошлой неделе проиграл четыре матча кряду и отдалился от зоны плей-офф. Украинец в каждом поединке отыграл как минимум по 12 минут, набирая в среднем за игру по 7,8 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи.
Михайлюк активно брал инициативу на себя, но его бросковая эффективность оставляет желать лучшего. Святослав реализовал только 6 из 20 трехочковых, а в матче с Бостоном (второй в карьере выход в стартовой пятерке) отметился целой серией неудачных проходов под кольцо. Уверенность и спортивная наглость – это хорошо. 33% с игры – это провал.
Основной защитник Детройта Люк Кеннард сегодня снова не сыграет, а это значит, что у Святослава Михайлюка в матче с Филадельфией будет еще один шанс показать свои навыки против топ-команды Востока.