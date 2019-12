Кризис Лейкерс, чудо в Торонто и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Оклахома и Портленд вытесняют из топ-8 Сакраменто и Финикс

Команда недели

После расставания с Расселом Уэстбруком и Полом Джорджем Оклахома не ушла в перестройку и ведет борьбу за плей-офф. Получается вполне успешно – на прошлой неделе Тандер выиграли четыре матча кряду и внезапно перевалили за 50-процентный барьер побед/поражений.

Самую продолжительную победную серию в сезоне команда Билли Донована построила на невероятном характере. В матче с Чикаго (109:106) Оклахома отыгралась с «-26», а спустя два дня шокировала Мемфис камбэком в 24 очка (126:122). Ярким завершением недели для Тандер стала принципиальная победа над Клипперс Пола Джорджа (118:112). К слову, максимальный отрыв гостей из Лос-Анджелеса составлял 18 очков.

Главным скорером Оклахомы на прошлой неделе стал лидер резервистов Деннис Шредер (25,3 очка за игру), а Шей Гилджес-Александер в двух матчах кряду набирал рекордные в карьере 32 очка.

Провал недели

Лейкерс за неделю проиграли ровно столько же раз, сколько за 27 предыдущих матчей. Без Энтони Дэвиса Озерные провалили концовку матча с Индианой (102:105), затем получили 5 трехочковых от Янниса Адетокумбо и без вариантов уступили Милуоки (104:111), а домашнее поражение от Денвера (104:128) показало, насколько Лейкерс зависимы от ЛеБрона Джеймса.

Lakers lose at home to the Nuggets.#LakeShow 104#MileHighBasketball 128



A. Davis: 32pts, 11rebs, 4blks

K. Kuzma: 16pts, 4rebs, 2blks



Lakers (24-6) vs Clippers (22-10) next



3 game losing streak pic.twitter.com/7WqYPd0NaF — Los Angeles Lakers (@NBALakersReport) 23 декабря 2019 г.

Последняя серия неудач стоила Лейкерс падения со второй позиции на восьмую в рейтинге лучших защит лиги. Атакующий рейтинг также начал проседать – в последний раз меньше 110 очков за 100 владений в трех матчах подряд Лейкерс набирали в начале ноября. Это та цена, которую Фрэнк Фогель платит за злоупотребление игровым временем ЛеБрона и Дэвиса.

Игроки недели

На Западе идеальную неделю провел Деннис Шредер – Оклахома выиграла четыре матча кряду, а немец со скамейки запасных в среднем за игру набирал по 25,3 очка, 5,3 подбора и 6,0 передачи при 50% реализации бросков с игры. Шредер в 12 матчах подряд набирает как минимум по 15 очков, а по средней результативности среди резервистов в этом сезоне реактивного немца опережает только Лу Уильямс из Клипперс.

Травма Паскаля Сиакама взвалила на Кайла Лаури дополнительную работу – и разыгрывающий Торонто в очередной раз подтвердил свой класс. Рэпторс прошли неделю с показателем 4-0, а Лаури приносил своей команде по 24,5 очка, 6,5 подбора и 10,0 ассиста. Именно бенефис Лаури в решающей четверти помог канадцам совершить исторический камбэк против Далласа.

Матч недели

Прошлая неделя преподнесла какое-то аномальное количество шикарных камбэков, но особняком, безусловно, стоит воскресное чудо в Канаде, где местные Рэпторс в матче с Далласом оформили крупнейший камбэк в истории франшизы и стали первой командой в НБА с 2009 года, которой удалось отыграть 30-очковое отставание.

The Raptors erase a 30-point deficit to beat the Mavericks, for their largest comeback in franchise history.



Entering the fourth quarter Toronto trailed by 23.



Coming into today teams trailing by 20 points or more entering the fourth quarter were 3-1,667 since 2009-10. pic.twitter.com/xoa8xZMAOL — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 декабря 2019 г.

За 2 минуты до конца третьей четверти Торонто уступал 55:85. Тренер канадцев Ник Нерс пошел в ва-банк и поручил своим игрокам действовать через высокий прессинг – и это сработало. К тому же Кайл Лаури не без помощи домашних фанов поймал кураж и набрал в концовке матча 20 очков. Именно после прохода Лаури Крис Буше вбил в кольцо Маверикс победный данк.

Рекорд недели

Какая же неделя без рекорда от Янниса Адетокумбо? Грек в 13 подряд матчах набирал как минимум по 25 очков и стабильно реализовывал свыше 50% бросков с игры. В современной истории НБА аналогичную серию проводил только легендарный Шакил О’Нил.

Giannis Antetokounmpo has scored 25+ PTS on 50% shooting or better in 13 straight games. The only other player to accomplish this since the start of the 1976-77 season was Shaquille O'Neal, who had 13 straight such games from Jan. 7-Feb. 20, 2001. pic.twitter.com/NQtAEUPSGA — NBA.com/Stats (@nbastats) 20 декабря 2019 г.

К слову, свою серию Яннис Адетокумбо уже завершил. В двух последних матчах против Нью-Йорка и Индианы действующий MVP набрал соответственно 22 и 18 очков.

Скандал недели

Разыгрывающий Вашингтона Айзея Томас, один из самых обожаемых игроков НБА, в первой столице США во время исполнения штрафных бросков столкнулся с внезапным актом агрессии со стороны фаната Филадельфии. Цена вопроса была очень серьезной – если бы Томас промазал оба штрафных броска, то болельщики получили бы бесплатное мороженое ценой в 50 центов.

«Болельщик показал мне два средних пальца и три раза выкрикнул: «Fuck you, bitch!», - говорит Томас, которой после инцидента пошел на трибуну и вежливо поговорил с обидчиком.

Самое обидное, что в этой ситуации пострадал тот, кого оскорбляли. НБА дисквалифицировала Томаса на два матча. Айзея свое отношение к этой истории уместил в одно слово.

Bullshit! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 22 декабря 2019 г.

Как дела у украинцев?

Алексей Лень на прошлой неделе в трех проигранных матчах против Нью-Йорка, Юты и Бруклина в среднем за игру набирал по 12,0 очка и 7,7 подбора. Украинский центровой Атланты был пятым в команде по средней результативности и количеству сыгранных минут, а также с большим отрывом стал самым эффективным в Хоукс по проценту реализованных бросков с игры (69,6%).

Матч с Бруклином стал для Леня лишь вторым в карьере с как минимум 24 очками и 14 подборами. Украинец оформил свой седьмой в карьере дабл-дабл 20+10 с как минимум 60-процентной точностью с игры.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в ротации Атланты произошли изменения. Бруно Фернандо заменил Дэмиана Джонса в стартовой пятерке, а Джабари Паркер потерял место в основе и стал делить с Ленем статус главной атакующей опции второго юнита. Уже сегодня ночью в выездном матче с Кливлендом после дисквалификации возвращается Джон Коллинз – нового перераспределения минут не избежать, и пока трудно понять, как все это отразится на украинце.

Детройт Святослава Михайлюка на прошлой неделе проиграл четыре матча кряду и отдалился от зоны плей-офф. Украинец в каждом поединке отыграл как минимум по 12 минут, набирая в среднем за игру по 7,8 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи.

Михайлюк активно брал инициативу на себя, но его бросковая эффективность оставляет желать лучшего. Святослав реализовал только 6 из 20 трехочковых, а в матче с Бостоном (второй в карьере выход в стартовой пятерке) отметился целой серией неудачных проходов под кольцо. Уверенность и спортивная наглость – это хорошо. 33% с игры – это провал.

Основной защитник Детройта Люк Кеннард сегодня снова не сыграет, а это значит, что у Святослава Михайлюка в матче с Филадельфией будет еще один шанс показать свои навыки против топ-команды Востока.