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Николаев неожиданно разбил Киев-Баскет в первом матче 1/4 финала Кубка Украины

Баскетбол
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Невероятная игра Квентина Петерсона и провал фаворита в последней четверти.

Николаев неожиданно разбил Киев-Баскет в первом матче 1/4 финала Кубка Украины
Новина українською

Киев-Баскет на своем уровне провел только первые 6 минут игры (17:8). В дальнейшем Николаев ни в чем не уступал вице-чемпиону Украины.

Петерсон стал ключевой фигурой на площадке в третьей четверти, в течение которой набрал 17 очков. В решающей 10-минутке американец отправил в кольцо хозяев еще несколько трехочковых и получил достаточную поддержку от одноклубников, чтобы увезти из Киева преимущество в 16 баллов.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 4 января в Николаеве.

Киев-Баскет – МБК Николаев 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23)

Киев-Баскет: Шеферд (20+10 передач), Пустозвонов (14), Хилл (13+6 подборов).

МБК Николаев: Петерсон (44+5 передач), Луценко (21+5 подборов), Давыдюк (15).

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В статье: МБК Николаев БК Киев-Баскет Кубок Украины по баскетболу
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