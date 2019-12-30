Николаев неожиданно разбил Киев-Баскет в первом матче 1/4 финала Кубка Украины

Киев-Баскет на своем уровне провел только первые 6 минут игры (17:8). В дальнейшем Николаев ни в чем не уступал вице-чемпиону Украины.

Петерсон стал ключевой фигурой на площадке в третьей четверти, в течение которой набрал 17 очков. В решающей 10-минутке американец отправил в кольцо хозяев еще несколько трехочковых и получил достаточную поддержку от одноклубников, чтобы увезти из Киева преимущество в 16 баллов.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 4 января в Николаеве.

Киев-Баскет – МБК Николаев 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23)

Киев-Баскет: Шеферд (20+10 передач), Пустозвонов (14), Хилл (13+6 подборов).

МБК Николаев: Петерсон (44+5 передач), Луценко (21+5 подборов), Давыдюк (15).