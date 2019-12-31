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Новицки рассказал о забавном эпизоде с Брайантом

Баскетбол
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Коби поразил Дирка своими навыками

Новицки рассказал о забавном эпизоде с Брайантом
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Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, который в 2011 году принёс "Даллас Маверикс" единственное пока чемпионство в НБА, назвал Коби Брайанта, выступавшего за "Лос-Анджелес Лейкерс", одним из лучших игроков поколения и объяснил почему.

"Против Коби мы пробовали всё. Но не могли остановить. Он был неудержим.

Был момент, мы зажали его в углу, время на владение уходило. Он был напротив нашей скамейки. Кто-то из наших прихватил его так, что он не мог развернуться через левое плечо и бросить правой. Он на время завис, но потом увидел, что счётчик на исходе, и развернулся, бросив левой. Трёхочковый из угла — и попал. Мы такие: "Как?"

У него невероятный набор навыков. Не было такого броска, который он не мог бы исполнить. За мои 20 лет в лиге Коби был лучшим атакующим, а то и вообще лучшим игроком", — цитирует Новицки Fadeaway World.

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В статье: Коби Брайант Дирк Новицки
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