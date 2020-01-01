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ESPN представил сборную 10-летия в НБА

Баскетбол
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В символической пятерке только суперзвезды.

ESPN представил сборную 10-летия в НБА
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Сборную декады по версии ESPN сформировали Стефен Карри (Голден Стэйт), Джеймс Харден (Хьюстон), ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Кевин Дюрант (Бруклин) и Энтони Дэвис (Лейкерс).

Из этой пятерки только у Дэвиса нет чемпионского перстня или звания MVP регулярного чемпионата.

Отметим, что за бортом сборной декады остался двукратный чемпион НБА и двукратный MVP финала Кавай Леонард.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стефен Карри признан лучшим баскетболистом 10-летия.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Стефен Карри
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