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ESPN представил сборную 10-летия в НБА
В символической пятерке только суперзвезды.
Сборную декады по версии ESPN сформировали Стефен Карри (Голден Стэйт), Джеймс Харден (Хьюстон), ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Кевин Дюрант (Бруклин) и Энтони Дэвис (Лейкерс).
Из этой пятерки только у Дэвиса нет чемпионского перстня или звания MVP регулярного чемпионата.
Отметим, что за бортом сборной декады остался двукратный чемпион НБА и двукратный MVP финала Кавай Леонард.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Стефен Карри признан лучшим баскетболистом 10-летия.
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