Харден и Янг стали рекордсменами НБА

Джеймс Харден и Трэй Янг первыми в истории НБА оформили в одном матче по трипл-даблу с как минимум 40 набранными очками.

Харден в матче с Хоукс набрал 41 очко, собрал 10 подборов и отдал 10 результативных передач. На счету Янга 42 очка, 13 подборов и 10 ассистов.

Отметим, что Харден и Янг суммарно совершили 64 броска с игры, включая 31 трехочковый.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Алексей Лень в матче с Хьюстоном собрал дабл-дабл.