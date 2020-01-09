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Харден и Янг стали рекордсменами НБА
Уникальная перестрелка в матче Хьюстона и Атланты (122:115).
Джеймс Харден и Трэй Янг первыми в истории НБА оформили в одном матче по трипл-даблу с как минимум 40 набранными очками.
Харден в матче с Хоукс набрал 41 очко, собрал 10 подборов и отдал 10 результативных передач. На счету Янга 42 очка, 13 подборов и 10 ассистов.
Отметим, что Харден и Янг суммарно совершили 64 броска с игры, включая 31 трехочковый.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Алексей Лень в матче с Хьюстоном собрал дабл-дабл.
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