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Харден и Янг стали рекордсменами НБА

Баскетбол
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Уникальная перестрелка в матче Хьюстона и Атланты (122:115).

Харден и Янг стали рекордсменами НБА
Новина українською

Джеймс Харден и Трэй Янг первыми в истории НБА оформили в одном матче по трипл-даблу с как минимум 40 набранными очками.

Харден в матче с Хоукс набрал 41 очко, собрал 10 подборов и отдал 10 результативных передач. На счету Янга 42 очка, 13 подборов и 10 ассистов.

Отметим, что Харден и Янг суммарно совершили 64 броска с игры, включая 31 трехочковый.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Алексей Лень в матче с Хьюстоном собрал дабл-дабл.

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В статье: НБА Джеймс Харден Трэй Янг
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