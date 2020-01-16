Шикарный матч Михайлюка в НБА – 21 очко и бросок со своей половины площадки

Детройт сенсационно на выезде остановил Бостон, а Святослав Михайлюк стал одним из самых активных участников апсета.

По решению тренерского штаба украинец не попал в стартовую пятерку, что не помешало ему провести лучший матч в карьере. Со скамейки запасных Михайлюк отыграл почти 30 минут и набрал рекордные в карьере 21 очко с превосходной бросковой линейкой – 6 из 9 с игры, 5 из 8 трехочковых, 4 из 5 с линии штрафных. Также на счету Святослава 1 подбор и 5 результативных передач. Показатель полезности воспитанника Черкасских Мавп – «+7».

Звездный момент Михайлюка наступил в концовке третьей четверти, когда Святослав при счете 85:82 реализовал два подряд трехочковых, причем второй мяч украинец отправил в корзину рикошетом от щита со своей половины площадки. После возобновления игры на старте четвертой четверти Михайлюк еще раз поразил кольцо из-за дуги, чем окончательно убедил Бостон в невозможности камбэка.

Святослав Михайлюк в январе в среднем за игру набирает по 12,9 очка, 1,9 подбора и 2,9 передачи. Его средняя статистика по сезону составляет 7,8 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи.

Бостон – Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)

Бостон: Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19).

Детройт: Думбуя (24), Моррис (23), Роуз (22 + 6 передач), Михайлюк (21).