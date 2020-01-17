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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки обыграл Бостон, Нью-Орлеан остановил Юту

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.

НБА. Милуоки обыграл Бостон, Нью-Орлеан остановил Юту
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Нью-Йорк – Финикс 98:121 (32:25, 20:33, 27:32, 19:31)

Нью-Йорк: Рэндл (26), Моррис (17), Робинсон (12 + 8 подборов).

Финикс: Букер (29), Эйтон (26 + 21 подбор), Рубио (25 + 8 подборов + 13 передач).

Милуоки – Бостон 128:123 (36:20, 40:38, 30:29, 22:36)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 17 подборов + 7 передач), Миддлтон (23), Дивинченцо (19).

Бостон: Уокер (40 + 11 подборов), Смарт (24), Тейтум (17 + 7 подборов).

Нью-Орлеан – Юта 138:132 OT (25:28, 31:21, 31:42, 35:31, 16:10)

Нью-Орлеан: Ингрэм (49 + 8 подборов + 6 передач), Фэйворс (21 + 11 подборов), Мур (16).

Юта: Митчелл (46), Богданович (26), Гобер (17 + 14 подборов).

Голден Стэйт – Денвер 131:134 OT (34:19, 28:26, 23:28, 28:40, 18:21)

Голден Стэйт: Беркс (25), Ли (21 + 6 передач), Расселл (19 + 9 передач).

Денвер: Бартон (31 + 7 передач), Бизли (27), Йокич (23 + 12 подборов + 8 передач).

Клипперс – Орландо 122:95 (34:26, 33:22, 24:28, 31:19)

Клипперс: Леонард (32), Харрелл (21), Шэмет (13).

Орландо: Вучевич (22 + 9 подборов), Гордон (20), Росс (16).

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В статье: НБА Бостон Селтикс Милуоки Бакс
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