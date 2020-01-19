  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Сви поражает эффективностью

Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В ночь на воскресенье, 19 января в сильнейшей баскетбольной лиге планеты могло состояться украинское дерби - "Атланта" Алексея Леня встречалась с "Детройтом" Святослава Михайлюка. Однако первый игру пропустил из-за травмы, а вот второй стал героем поединка.

За 28 минут на паркете украинский защитник набрал 25 очков, что является вторым показателем среди двух команд (у Роуза на два больше, но тот гораздо больше бросал). При этом Сви, как его называют за океаном, выдал невероятный процент реализации - на его счету девять попаданий с игры из 11 попыток, он забросил пять трехочковых из семи! Также на его счету две результативные передачи и три подбора. Показатель +/- составил +11! Для Михайлюка - это рекорд результативности в одном матче НБА.

В итоге "Детройт" разгромил "Аталанту" со счетом 136:103.

Читайте такжеСумасшедший бросок Михайлюка – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО

Команда Михайлюка занимает девятое место на Западе, отставая от зоны плей-офф на четыре победы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...