"Magical Mamba". 60 очков Брайанта в последнем матче в карьере. ВИДЕО

Один из многих эпизодов, который объясняет величие Коби. В последнем матче в своей профессиональной карьере в 2016 году он выбил 60 очков. Однако главное - не статистическое достижение, а как он выиграл тот поединок против "Юта Джазз". За три минуты до финальной сирены "Лейкерс" проигрывали десять очков, но за дело взялась Черная Мамба. Последний раз в своей великой карьере.

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