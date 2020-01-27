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"Magical Mamba". 60 очков Брайанта в последнем матче в карьере. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

15 апреля 2016 года Коби Брайант поставил точку в своей карьере. Вчера его не стало…

"Magical Mamba". 60 очков Брайанта в последнем матче в карьере. ВИДЕО
Новина українською

Один из многих эпизодов, который объясняет величие Коби. В последнем матче в своей профессиональной карьере в 2016 году он выбил 60 очков. Однако главное - не статистическое достижение, а как он выиграл тот поединок против "Юта Джазз". За три минуты до финальной сирены "Лейкерс" проигрывали десять очков, но за дело взялась Черная Мамба. Последний раз в своей великой карьере.

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Коби Брайант - один из сильнейших баскетболистов начала XXI века. Он пять раз становился чемпионом NBA, дважды признавался лучшим игроком финалов, дважды выигрывал Олимпийские игры, 18 раз участвовал в Матче всех звезд, переписал множество статистических рекордов. Всю карьеру провел в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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Комментарии (3)
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белорус (Киев)
27.01.2020 в 12:15
СИЛА
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0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.01.2020 в 12:09
Хоть я и предпочитал менее эгоистичного Дуэйна Уэйда, Коби был более стабильным и нацеленным на кольцо.
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аалекс ( Крым)
27.01.2020 в 11:52
БОГ.
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