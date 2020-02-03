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НБА. Михайлюк помог Детройту обыграть Денвер, победы Милуоки и Торонто
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.
Детройт – Денвер 128:123 OT (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12)
Детройт: Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (20 + 6 передач), Браун (19 + 10 подборов + 8 передач).
Денвер: Йокич (39 + 10 подборов + 11 передач), Бартон (20 + 9 подборов), Моррис (19 + 7 подборов + 7 передач).
Святослав Михайлюк за 35 минут набрал 13 очков (3 из 9 с игры, 1 из 6 трехочковых, 6 из 8 с линии штрафных) и отдал 4 результативных передачи. Показатель полезности украинца – «-2».
Хьюстон – Нью-Орлеан 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16)
Хьюстон: Харден (40 + 10 подборов + 9 передач), Уэстбрук (22 + 7 передач), Маклемор (22).
Нью-Орлеан: Ингрэм (28 + 12 подборов), Уильямсон (21 + 10 подборов), Харт (16 + 10 подборов).
Милуоки – Финикс 129:108 (30:26, 37:26, 30:28, 32:28)
Милуоки: Адетокумбо (30 + 19 подборов + 9 передач), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Лопес (17).
Финикс: Букер (32 + 7 подборов + 6 передач), Эйтон (20 + 14 подборов), Убре (15 + 10 подборов).
Торонто – Чикаго 129:102 (32:29, 28:34, 35:22, 34:17)
Торонто: Дэвис (31), Сиакам (17 + 9 подборов), Ибака (16).
Чикаго: Янг (21 + 7 подборов), Лавин (18 + 7 подборов + 7 передач), Хатчисон (17).