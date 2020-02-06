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Атланта обменяла Леня в Сакраменто

Баскетбол
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Украинский центровой переезжает из Востока на Запад.

Атланта обменяла Леня в Сакраменто
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Накануне Атланта в результате четырехстороннего обмена получила права на швейцарского центрового Хьюстона Клинта Капелу. Закономерным продолжением этой истории стал уход из команды Алексея Леня, которого Хоукс обменяли в Сакраменто.

Вместе с Ленем в Калифорнию переезжает форвард Джабари Паркер, а в обратном направлении последует центровой Дуэйн Дедмон, который летом прошлого года в статусе свободного агента покинул Атланту и подписал с Сакраменто 3-летний контракт на 41 миллион долларов.

За игровое время в Сакраменто Лень будет конкурировать с Марвином Бэгли и Рашаном Холмсом. Оба игрока сейчас травмированы.

Алексей Лень в своем втором сезоне в Атланте в среднем за игру набирал по 8,7 очка и 5,8 подбора. Летом этого года украинец станет свободным агентом.

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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