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Голден Стэйт и Миннесота согласовали большой обмен

Баскетбол
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Расселла обменяют на Уиггинса

Голден Стэйт и Миннесота согласовали большой обмен
Новина українською

Руководство "Голден Стэйт Уорриорз" и "Миннесоты Тимбервулвз" согласовало большой обмен, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски.

В результате сделки, в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен "воины" получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.

"Миннесота" долгое время работала над сделкой для получения Расселла.

Д'Анджело проводил лишь первый сезон в "Голден Стэйт Уорриорз". В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 33 матчах, набирая в них 23,6 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 6,2 передачи. Расселл — второй номер драфта-2015. Большую часть карьеры он провёл в "Лейкерс".

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз
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