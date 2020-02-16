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Михайлюк о матче молодых звезд: Это было прекрасно, просто выйти и повеселиться со всеми игроками

Баскетбол
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Комментарий украинца

Михайлюк о матче молодых звезд: Это было прекрасно, просто выйти и повеселиться со всеми игроками
UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист, атакующий защитник клуба "Детройт" Пистонс Святослав Михайлюк прокомментировал участие в Матче молодых звезд НБА. Его слова цитирует mlive.com:

"Это было прекрасно - просто выйти и повеселиться со всеми игроками. Дело не в игре, а в дружеских отношениях, которые у нас за пределами площадки. Сама игра в основном похожа на благотворительную.

Я видел несколько матчей НБА, когда был ребенком, но их было не так много. У себя на родине я начал смотреть Матч звезд примерно с 2008 года. Мы помогаем детям сосредоточиться на том, что они делают. Не нужно становиться футболистом или баскетболистом. Просто нужно делать, что нравится. Они ставят перед собой цели и стремятся их достичь", - сказал Михайлюк.

Напомним, что в матче молодых звезд Команда США победила Команду Мира.

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В статье: All Star Game Святослав Михайлюк
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