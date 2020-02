Милуоки с рекордом первым вышел в плей-офф НБА

С показателем 48-8 лидер Восточной конференции досрочно обеспечил себе участие в плей-офф после сегодняшнего поражения Вашингтона в матче с Чикаго.

23 февраля стало самой ранней датой квалификации в плей-офф в современной истории НБА. Ранее рекорд удерживал Голден Стэйт, сумевший в 2017 году выйти в плей-офф 25 февраля.

The Milwaukee Bucks have officially clinched a playoff spot, which is the FASTEST in NBA History!



