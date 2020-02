ЛеБрон в матче с Нью-Орлеаном повторил рекорд Брайанта

Лейкерс в домашнем матче обыграли Нью-Орлеан (118:109), а ЛеБрон Джеймс за 34 минуты набрал рекордные в сезоне 40 очков (17 из 27 с игры, 5 из 11 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных).

Джеймс стал четвертым игроком в истории Лейкерс после Карима Абдул-Джаббара, Элджина Бэйлора и Коби Брайанта, сумевшим набрать 40 очков после 35-летия.

‼️ LeBron season-high 40 ‼️@KingJames' 40 PTS, 8 REB, 6 AST leads the @Lakers to their 6th straight W. #LakeShow pic.twitter.com/Nt1gdZdP23