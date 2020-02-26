Чемпион НБА пытался во время матча пролезть между ног сопернику. ВИДЕО

Курьезный момент при участии разыгрывающего Торонто произошел в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки.

В решающей четверти Лаури не смог преодолеть защиту Джорджа Хилла и не придумал ничего лучшего, чем попытаться пролезть между ног опекуна. Естественно, затея американца провалилась. Ему выписали фол в нападении, а владение перешло к сопернику.

Kyle Lowry tries to go between George Hill's legs, gets an offensive foul ???? pic.twitter.com/JXkuZvgzzC — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 26, 2020

Кайл Лаури в 33 года остается одним из лучших плеймейкеров Восточной конференции. Многолетний символ Торонто в среднем за игру набирает по 19,4 очка, 4,8 подбора и 7,7 передачи.