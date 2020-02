Чемпион НБА пытался во время матча пролезть между ног сопернику. ВИДЕО

Курьезный момент при участии разыгрывающего Торонто произошел в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки.

В решающей четверти Лаури не смог преодолеть защиту Джорджа Хилла и не придумал ничего лучшего, чем попытаться пролезть между ног опекуна. Естественно, затея американца провалилась. Ему выписали фол в нападении, а владение перешло к сопернику.

Kyle Lowry tries to go between George Hill's legs, gets an offensive foul ???? pic.twitter.com/JXkuZvgzzC