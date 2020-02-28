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НБА. Лейкерс разбили Голден Стэйт, Филадельфия обыграла Нью-Йорк

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

НБА. Лейкерс разбили Голден Стэйт, Филадельфия обыграла Нью-Йорк
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Голден Стэйт – Лейкерс 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)

Голден Стэйт: Паскалл (23), Пул (16 + 8 передач).

Лейкерс: Дэвис (23), Кузьма (18), Ховард (13 + 9 подборов).

Филадельфия – Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)

Филадельфия: Харрис (34 + 7 подборов + 7 передач), Милтон (19), Хорфорд (15 + 7 подборов + 9 передач).

Нью-Йорк: Рэндл (30 + 10 подборов), Пэйтон (18 + 12 передач), Харклесс (17).

Индиана – Портленд 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25)

Индиана: Сабонис (20 + 11 подборов), Брогдон (17 + 8 передач), Оладипо (15 + 7 подборов).

Портленд: Макколлум (28 + 8 передач), Трент (20), Уайтсайд (18 + 16 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт
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