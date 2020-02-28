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Днепр легко обыграл Химик и повел в очных встречах

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Журавлева выглядела уверенней

Днепр легко обыграл Химик и повел в очных встречах
Новина українською

Днепр и Химик проводили третью очную встречу в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Днепр полностью переиграл соперника в первой части игры. Команда Дениса Журавлева завладела преимуществом еще на старте матча, а ближе к окончанию первой четверти отрыв хозяев стал двозначим. Во второй десятиминутке гандикап днепрян достиг максимальных в первой половине матча 19 очков, когда коллектив Виталия Степановского провалил очередной отрезок матча - на старте второй десятиминутки.

Фактически, во второй половине болельщики интриги так и не дождались. Днепр контролировал игру на протяжении всех 40 минут, Химик, в свою очередь, провел один из худших матчей в сезоне.

В конце матча преимущество Днепра достигало 20 очков, однако итоговый счет 95:80 в пользу хозяев.

Днепр свой следующий матч сыграет в воскресенье 1 марта дома против Одессы, а Химик в этот же день на выезде будет противостоять Харьковским Соколам.

Суперлига Пари-Матч. Днепр, СК Шинник

Днепр - Химик 95:80 (29:16, 22:22 26:26, 18:16)

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В статье: БК Днепр
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