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Украинец Герун вошел в топ-10 новичков Еврокубка

Баскетбол
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Владимир Герун на хорошем счету в Европе.

Украинец Герун вошел в топ-10 новичков Еврокубка
Новина українською

Авторитетный портал Eurohoops включил центрового Уникахи Владимира Геруна в топ-10 лучших новичков сезона в Еврокубке. Украинский бигмэн занял в рейтинге шестую позицию.

Герун в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру набирает по 8,1 очка и 3,3 подбора. Показатель эффективности Владимира – 10,7 балла.

Уникаха Владимира Геруна досрочно вышла в четвертьфинал Еврокубка. Во второй половине марта испанский клуб сыграет с Венецией.

Ранее UA-Футбол сообщал, что форвард Бруклина провел сумасшедший матч в НБА.

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В статье: Владимир Герун Еврокубок
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