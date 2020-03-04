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Украинец Герун вошел в топ-10 новичков Еврокубка
Владимир Герун на хорошем счету в Европе.
Авторитетный портал Eurohoops включил центрового Уникахи Владимира Геруна в топ-10 лучших новичков сезона в Еврокубке. Украинский бигмэн занял в рейтинге шестую позицию.
Герун в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру набирает по 8,1 очка и 3,3 подбора. Показатель эффективности Владимира – 10,7 балла.
Уникаха Владимира Геруна досрочно вышла в четвертьфинал Еврокубка. Во второй половине марта испанский клуб сыграет с Венецией.
Ранее UA-Футбол сообщал, что форвард Бруклина провел сумасшедший матч в НБА.
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