Багатскис: Нам нужно стремиться к баскетболу Каршияки

В первом матче четвертьфинала Киев-Баскет на домашней арене со счетом 71:89 уступил турецкой Каршияке и практически лишился шансов на продление еврокубкового сезона.

"Позитивные моменты – мы забили 71 очко. Обычно турки пропускают не больше 60 очков. В нападении дали сделать им средние показатели. Отзащищаться не удалось.

С такой мощной атлетичной командой надо играть большим составом. Мы играли, и у нас получалось. Но когда потеряли Павлова это качество пропало. Каршияка чуть более атлетичная и талантливая. Это дало преимущество. По статистике некоторые игроки соперника бросали намного лучше обычного, особенно с линии штрафных. Это и есть баскетбол, к которому надо стремиться и нам.

Все равно ребята сделали хороший объем работы. Почувствовали, что значит играть против одной из топ-команд Турции. Не хочу махать кулаками и говорить, что должны были выиграть. Я бы хотел, чтобы мы извлекли урок из этой игры, как и из остальных игр", - сказал Айнарс Багатскис на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч против Каршияки Киев-Баскет отыграет 11 марта в Турции.