БК Днепр: Мы выиграли Суперлигу, но мы хотели не таких побед

Федерация баскетбола Украины в среду объявила о досрочном завершении сезона в Суперлиге из-за пандемии коронавируса. Победителем сезона 2019-2020 должен стать БК Днепр, который на момент приостановки чемпионата лидировал в регулярном чемпионате.

"Мы остались без баскетбола на ближайшие полгода.

И «благодарить» за это нужно не короновирус, а лично М.Ю. Бродского.

Пустота и разочарование внутри. Баскетбольный клуб Днепр выиграл Чемпионат Суперлиги, и мы вроде бы должны радоваться, но мы хотели не таких побед.

Вам начхать (хорошо тут ложится) на письмо Министерства Спорта, в котором ни слова о прекращении Чемпионатов, рекомендации поставить на паузу ситуацию и играть без зрителей.

Давайте обьявим перерыв на 2-3-4 недели, трезво все оценим.

Не будем вкладываться в сроки чемпионата - сократим PlayOff, отменим Финал Кубка…

Даже в Италии, где умерли порядка 2000 человек, никто не завершил Чемпионат.

Федерация и Серия А понимают сколько стоят их телевизионные права и зрители.

Но, так всегда происходит когда к власти приходят бизнесмены и короны.

Они не думают о болельщиках команд, о популяризации баскетбола. Никто даже не посоветовался с владельцами клубов!

Есть возможность не потратить (а значит нажить) денег – они всегда воспользуются этой опцией.

М.Ю. не скрывает, что он тянет на себе все клубы Суперлиги (кроме Днепра) и видать ноша в последнее время стала тяжела. А тут такой удобный способ ее сбросить.

Вы подумали о наших взаимоотношениях с рекламодателями? Как нам выполнить эти условия?

Как же контракт с ObozTV и Пари-Матч? :)

Вы думаете контракты по зарплате с игроками не нужно будет закрывать в марте-апреле?

Уверен, на старте следующего сезона, нас ждут новые переименования клубов и баны ФИБА.

А что делать сотням держателей сезонных абонементов?

И вообще, любителям баскетбола ближайшие полгода?

Мы популяризируем таким образом баскетбол?

Пустота", - написал Продан на своей странице в Facebook.

Ранее UA-Футбол сообщал, что президент ФБУ готов уйти в отставку после прекращения сезона в Суперлиге.