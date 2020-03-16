Баскетбол
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Квентин Петерсон – лучший бомбардир сезона в Суперлиге. ВИДЕО
Американский легионер Николаева в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 29,5 очка.
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