Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Близнюк из Киев-Баскета – лучший форвард сезона в Суперлиге
ФБУ продолжает подводить итоги сезона.
Лучшим форвардом сезона 2019-2020 в украинской Суперлиге стал дебютант Киев-Баскета Богдан Близнюк, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Под руководством Айнарса Багатскиса Близнюк в своем первом сезоне в Украине провел 23 матча – в среднем за игру Богдан приносил Киев-Баскету по 10,6 очка, 4,8 подбора и 2,9 передачи. Средний рейтинг эффективности игрока сборной Украины – 13,3 балла.
Ранее ФБУ признала Андрея Войналовича из Химика лучшим молодым игроком сезона, а среди защитников индивидуальную награду забрал плеймейкер Прометея Денис Лукашов.