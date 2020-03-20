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Близнюк из Киев-Баскета – лучший форвард сезона в Суперлиге

Баскетбол
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ФБУ продолжает подводить итоги сезона.

Близнюк из Киев-Баскета – лучший форвард сезона в Суперлиге
Новина українською

Лучшим форвардом сезона 2019-2020 в украинской Суперлиге стал дебютант Киев-Баскета Богдан Близнюк, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Под руководством Айнарса Багатскиса Близнюк в своем первом сезоне в Украине провел 23 матча – в среднем за игру Богдан приносил Киев-Баскету по 10,6 очка, 4,8 подбора и 2,9 передачи. Средний рейтинг эффективности игрока сборной Украины – 13,3 балла.

Ранее ФБУ признала Андрея Войналовича из Химика лучшим молодым игроком сезона, а среди защитников индивидуальную награду забрал плеймейкер Прометея Денис Лукашов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Богдан Близнюк
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