НБА может определить последних участников плей-офф-2020 с помощью турнира

Согласно сообщению CNBC, НБА может определить последних участников плей-офф-2020 с помощью специального турнира.

Не исключено, что лиге придется отказаться от проведения оставшихся встреч регулярного чемпионата.

Часть участников плей-офф может определить турнир, о принципах проведения которого пока неизвестно. Один из сценариев плей-офф подразумевает первый раунд до 3 побед, после чего два раунда с играми на вылет и финальную серию до 3 побед.