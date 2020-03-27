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НБА может определить последних участников плей-офф-2020 с помощью турнира
Принципы проведения которого, пока неизвестны
Согласно сообщению CNBC, НБА может определить последних участников плей-офф-2020 с помощью специального турнира.
Не исключено, что лиге придется отказаться от проведения оставшихся встреч регулярного чемпионата.
Часть участников плей-офф может определить турнир, о принципах проведения которого пока неизвестно. Один из сценариев плей-офф подразумевает первый раунд до 3 побед, после чего два раунда с играми на вылет и финальную серию до 3 побед.
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