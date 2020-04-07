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Евролига представила символическую сборную 10-летия

Баскетбол
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В ней нашлось место только одному американцу.

Евролига представила символическую сборную 10-летия
Новина українською

Символическую пятерку 10-летия в Евролиге сформировали представители пяти наций и четырех клубов.

Лучшими игроками 10-летия во втором по престижности клубном турнире мира признаны Милош Теодосич (Олимпиакос, ЦСКА Москва), Лука Дончич (Реал), Хуан Карлос Наварро (Барселона), Димитрис Диамантидис (Панатинаикос) и Кайл Хайнс (ЦСКА Москва).

Отметим, что в этой пятерке только Хайнс никогда не признавался MVP Евролиги. В тоже время американец четырежды выигрывал Евролигу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Евролига сократила зарплату менеджменту.

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В статье: баскетбольная Евролига Лука Дончич
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