Евролига представила символическую сборную 10-летия

Символическую пятерку 10-летия в Евролиге сформировали представители пяти наций и четырех клубов.

Лучшими игроками 10-летия во втором по престижности клубном турнире мира признаны Милош Теодосич (Олимпиакос, ЦСКА Москва), Лука Дончич (Реал), Хуан Карлос Наварро (Барселона), Димитрис Диамантидис (Панатинаикос) и Кайл Хайнс (ЦСКА Москва).

Отметим, что в этой пятерке только Хайнс никогда не признавался MVP Евролиги. В тоже время американец четырежды выигрывал Евролигу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Евролига сократила зарплату менеджменту.