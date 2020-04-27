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Форвард Химика объявил об уходе из клуба

Баскетбол
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Клуб из Южного потерял перспективного игрока.

Форвард Химика объявил об уходе из клуба
Новина українською

Артем Ковалев на своей странице в Instagram сообщил об уходе из Химика.

"Спасибо Химику за эти 6 лет! Тренерам, руководству, игрокам с которыми работали вместе и всем, кто переживал спасибо за все", - написал 22-летний форвард.

Ковалев не уточняет, в каком клубе продолжит карьеру.

В сезоне 2019-2020 Артем Ковалев в матчах Суперлиги приносил Химику по 7,8 очка и 4,3 подбора.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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