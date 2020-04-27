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Форвард Химика объявил об уходе из клуба
Клуб из Южного потерял перспективного игрока.
Артем Ковалев на своей странице в Instagram сообщил об уходе из Химика.
"Спасибо Химику за эти 6 лет! Тренерам, руководству, игрокам с которыми работали вместе и всем, кто переживал спасибо за все", - написал 22-летний форвард.
Ковалев не уточняет, в каком клубе продолжит карьеру.
В сезоне 2019-2020 Артем Ковалев в матчах Суперлиги приносил Химику по 7,8 очка и 4,3 подбора.
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