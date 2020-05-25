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Жена Брайанта получит в наследство внушительную сумму

Баскетбол
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Ванесса получит в наследство около 200 миллионов долларов

Жена Брайанта получит в наследство внушительную сумму
Новина українською

Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта – Ванесса – получит в наследство около $ 200 млн, сообщает ESPN.

Именно столько составляет доля Брайанта в компании BodyArmor по производству спортивных напитков.

"Я потерял дорогого друга. В лице Брайанта потерял брата, а BodyArmor – отца-основателя", — сказал Майк Реполе, основатель BodyArmor.

В 2018 году Реполе продал большую долю марки. Общая стоимость сделки составила около $ 2 млрд. Доля Брайанта составила около $ 200 млн, и его вдова Ванесса получит эту сумму.

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.

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В статье: Коби Брайант
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