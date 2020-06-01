Как должен выглядеть плей-офф НБА после рестарта сезона

Оригинал статьи – Зак Лоу, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Идеальный способ возобновления сезона в НБА состоит в том, чтобы собрать 16 клубов в «кампусе», распределить их по текущему посеву – 8 команд от Восточной конференции и 8 команд от Западной, и разыграть традиционный пост-сезон с четырьмя стадиями и сериями до четырех побед.

Ограничение до 16 клубов понижает вероятность распространения COVID-19. Кроме того, многие команды, которые находятся за пределами зоны плей-офф и претендуют разве что на более высокий пик на драфте, мало заинтересованы в доигровке регулярного чемпионата после более чем трехмесячного перерыва.

(И давайте будем предельно ясны: участие в возобновлении сезона в НБА должно быть глубоко личным решением для игроков, тренеров и персонала. Это страшно. Коэффициент смертности от коронавируса был низким для молодых людей с хорошим здоровьем, но нам еще многое предстоит узнать об этом вирусе, включая его долгосрочные последствия. Игроки могут столкнуться с повышенным риском получения травмы, возвращаясь к играм высокой интенсивности в плей-офф. Если кто-то не хочет участвовать в этом, его не следует принуждать).

Лига должна предоставить командам, не входящим в зону плей-офф, нечто осязаемое, за что можно играть, – шанс попасть в пост-сезон или, возможно, улучшение шансов на выигрыш в драфт-лотерее (почему нет?!).

Да, в кулуарах НБА уже слышны жалобы, что формат с групповыми раундами по аналогу с чемпионатом мира по футболу слишком бесполезен и далек от того, что фанаты и хранители игры считают законным в лиге. Но если быть откровенным, то чемпион этого сезона вне зависимости от дальнейших событий 100% столкнется с тем, что этот титул будут считать неполноценным. Как бы глупо это не выглядело, чемпионы 1999 года Сан-Антонио Сперс даже спустя 21 год постоянно слышат об этом.

Есть некоторые сценарии, при которых клеймо неполноценности титула неизбежно. Если одна из трех лучших команд сезона – Милуоки, Лейкерс и Клипперс – подхватит коронавирус на ранней стадии возобновления чемпионата и вылетит из борьбы, то ценность победы в пост-сезоне автоматически снизится. При этом очевидно, что плей-офф НБА имеет нулевое значение относительно безопасности жизни и здоровья всех тех, кто вовлечен в возобновление сезона.

Когда речь заходит о рестарте сезона, травмы нельзя игнорировать. Они каждый год влияют на расклады в борьбе за титул. Плей-офф 2012 года мгновенно потерял частичку интриги, когда звезда Чикаго Буллз Деррик Роуз в первой же игре сломался и выбыл на продолжительный срок. А в прошлом году эпидемия травм навалилась на Голден Стэйт прямо во время финальной серии против Торонто – одна невовремя вывихнутая лодыжка может сорвать то, что планировалось на протяжении многих лет.

Но травмы давно стали тем, без чего невозможен спорт. Вирус – другое дело. Повреждение лодыжки или колена не передается другим и не угрожает вашим жизненно важным органам. COVID19 – это проблема другого масштаба.

В то же время есть шанс, что этот фактор неполноценности сработает в обратном направлении. Что бы ни случилось в этом плей-офф, мы запомним это навсегда. Выиграть титул в год, когда пандемия изменила нашу жизнь, – это может стать почетным знаком, а вместо критики в неполноценности чемпионства мы получим команду, которая в таких непростых условиях на пути к перстням проявила чудеса прочности и настойчивости. Если все пойдет хорошо, победа в коронавирусном сезоне 2019-2020 может стать для чемпиона уникальным источником гордости.

Но кто должен бороться за титул? Если просто взять 16 команд (по 8 из двух конференций) и провести традиционный плей-офф, то это ограничит количество игр, а ведь каждая игра на национальном телевидении имеет большое значение. Некоторые клубы все еще могут выполнить свои местные телевизионные контракты. НБА не может не учитывать это.

При таком варианте у Нью-Орлеана, Портленда, Сакраменто и Сан-Антонио не будет шансов побороться с Мемфисом за финальную путевку в плей-офф от Западной конференции.

(Дальше с показателем 26-39 идет Финикс, но Санс в трех играх позади от группы претендентов, и у них по календарю пять выездных матчей. Мы должны где-то провести черту. Мы не можем дать всем 30 командам шанс на плей-офф. Тот же Голден Стэйт уже потерял даже математические шансы на попадание в пост-сезон. Что им делать – играть ради своих шансов на лотерею, в то время как другие будут вести борьбу за плей-офф?)

Сан-Антонио, Нью-Орлеан, Портленд и Сакраменто на момент приостановки сезона отставали от Мемфиса на четыре победы – это то отставание, которое можно отыграть. Особенно с учетом того, что именно у Гриззлис в концовке регулярного чемпионата был самый сложный календарь. А самый простой был у Пеликанс. Именно команде Зайона Уильямссона многие отдавали предпочтение в борьбе за последнюю путевку в плей-офф. А ведь еще есть Сан-Антонио Грегга Поповича с 22-летней серией из попаданий в пост-сезон.

Что касается Восточной конференции, то Вашингтон на пять побед отставал от замыкающего топ-8 Орландо. Уизардс имеют самый тяжелый календарь в конференции, поэтому объективно Брэдли Билу и компании практически нереально зацепиться за последнее место в плей-офф.

Итак, мы пришли к оптимальному варианту возобновления сезона сразу с плей-офф. Лиге стоит пригласить в закрытый лагерь 20 команд – 8 лучших на Востоке (Милуоки, Торонто, Бостон, Майами, Филадельфия, Индиана, Бруклин и Орландо) и 12 на Западе (Лейкерс, Клипперс, Денвер, Юта, Хьюстон, Оклахома, Даллас, Мемфис, Портленд, Нью-Орлеан, Сакраменто и Сан-Антонио).

Альтернативный вариант – провести мини-турнир при участии пяти команд Запада за последнюю путевку в плей-офф. В таком случае Мемфис вправе требовать некоторое преимущество в этих играх.

А если действовать более радикально? Между топ-6 на Востоке и Бруклином с Орландо существует огромная пропасть. На Западе пропасть начинается после Далласа, занимающего в актуальной турнирной таблице седьмое место. Таким образом, в нашем списке из 20 команд есть 13 сильных и еще 7, у которых меньше 50% побед в регулярном чемпионате.

Давайте отправим эти семь команд – Бруклин, Орландо, Мемфис, Сан-Антонио, Сакраменто, Нью-Орлеан и Портленд – в какой-нибудь сумасшедший турнир за места в плей-офф №14, 15 и 16. Семь претендентов на три путевки – это будет непросто с точки зрения формата, но возможно. Все семеро претендентов должны стартовать на равных.

Если вы считаете, что Бруклин и Мемфис, которые перед приостановкой сезона шли в зоне плей-офф, по этой причине заслуживают какого-то преимущества, то в НБА могли бы свести эти клубы за путевку №14, а проигравший затем сыграл бы с Орландо за путевку №15. При таком сценарии худший из этого трио присоединится к Портленду, Нью-Орлеану, Сакраменто и Сан-Антонио – победитель этого мини-турнира и станет последним участником плей-офф.

Мы не уверены, какой из этих вариантов правильный или лучший. Не в этом дело. Дело в том, что НБА может организовать мини-турнир на семь клубов за три места в пост-сезоне – это дополнительные игры на национальном телевидении с огромными рейтингами. Но стоит ли командам проходить полный тренировочный лагерь, чтобы сыграть четыре или пять игр? Хороший вопрос.

Тогда возникает вопрос, по какому принципу распределять оставшиеся 16 команд, особенно если Бруклин или Орландо (или обе команды) не попадут в плей-офф через мини-турнир? Мы можем получить как минимум 9 команд от Запада и всего 6 или 7 с Востока. Оптимальный вариант – перейти к посеву 1-16 без привязки к конференциям. Американские инсайдеры утверждают, что эта идея обсуждалась в НБА на самом высоком уровне.

Несколько команд Востока будут противиться посеву вне зависимости от конференции (у Орландо и Бруклина нет причин поддержать это решение). Клубам Востока нравится их текущее положение – если их начнут сводить с грандами Запада уже на ранних стадиях плей-офф, то они могут потерять тот доход, который получают при нынешнем формате.

Милуоки также может не понравиться идея внезапного попадания на Клипперс в полуфинале и Лейкерс в финале. Другие мощные команды Востока также могут заявить, что они готовились к плей-офф с прицелом на соперников по конференции.

Итак, компромиссный вариант: НБА придерживается классического формата Восток/Запад, но в этом сезоне девятая команда Запада заходит в сетку Востока, а сам Восток будет представлен в плей-офф семью командами.

Если НБА хочет возобновить сезон с более чем 16 командами, то проведение турнира за попадание в плей-офф представляется наиболее логичным вариантом. Но в то же время стоит понимать, что не существует версии рестарта чемпионата, которая удовлетворит всех.