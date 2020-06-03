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Чемпион НБА требует смертной казни для убийцы Флойда

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Хотя и сам понимает, что этого не случится

Чемпион НБА требует смертной казни для убийцы Флойда
Новина українською

Чемпион НБА в составе "Сан-Антонио Спёрс" и близкий друг Джорджа Флойда, который трагически погиб во время полицейского задержания, Стивен Джексон попросил о смертной казни для сотрудника правопорядка, чьи действия привели к смерти мужчины.

"Знаю, что мы не получим этого, но я буду стоять на своём. Это единственный способ, который заставит их прекратить убивать нас. Если они увидят, как кого-то поджарят в кресле за содеянное, то задумаются. Ведь в следующий раз на этом месте будет кто-то из них. Мой брат умер, и теперь мир должен увидеть, как это случится с одним из них. Это единственный способ добиться справедливости", — приводит слова Джексона Marca со ссылкой на The Breakfast Club.

Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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В статье: Джордж Флойд
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