Легенда НБА из-за коронавируса досрочно завершил карьеру

Накануне НБА официально представила формат рестарта сезона 2019-2020. Как и ожидалось, лига пригласила в Орландо 22 клуба, среди которых не нашлось места аутсайдеру Востока Атланте.

Таким образом, 43-летний ветеран Хоукс Винс Картер завершил профессиональную карьеру. Свой последний матч в НБА знаменитый форвард провел незадолго до наступления пандемии COVID-19 – 11 марта в домашнем поединке с Нью-Йорком он набрал 5 очков.

The Atlanta Hawks season is officially over. This is Vince Carter’s last bucket of his career ???? pic.twitter.com/WQHRExwaKu