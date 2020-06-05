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Легенда НБА из-за коронавируса досрочно завершил карьеру

Баскетбол
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Винс Картер продержался в НБА до 43 лет.

Легенда НБА из-за коронавируса досрочно завершил карьеру
Новина українською

Накануне НБА официально представила формат рестарта сезона 2019-2020. Как и ожидалось, лига пригласила в Орландо 22 клуба, среди которых не нашлось места аутсайдеру Востока Атланте.

Таким образом, 43-летний ветеран Хоукс Винс Картер завершил профессиональную карьеру. Свой последний матч в НБА знаменитый форвард провел незадолго до наступления пандемии COVID-19 – 11 марта в домашнем поединке с Нью-Йорком он набрал 5 очков.

С 1998 года Картер в НБА поиграл в восьми командах – Торонто, Нью-Джерси, Далласе, Мемфисе, Атланте, Орландо, Сакраменто и Финиксе. Один из самых зрелищных баскетболистов в истории 8 раз ездил на Матч всех звезд и дважды входил в сборную сезона в НБА.

Всего в НБА Винс Картер провел 1541 матч, набирая в среднем за игру по 16,7 очка и 4,3 подбора.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Винс Картер
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