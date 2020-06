В честь Брайанта выпустят мяч

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Мяч в честь Брайанта в ограниченных количествах поступит в продажу 15 июня. Его отличительными чертами будут автограф спортсмена и характерный окрас под змеиную кожу в честь прозвища Коби.

Spalding is releasing this Kobe Bryant basketball on Monday 6/15, in a limited edition Mamba snakeskin cover. pic.twitter.com/8pC8tIfXL2