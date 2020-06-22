Руди Гобера жёстко затроллили за неправильный пост о Серене Уильямс

Центровой клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер попал в неловкую ситуацию, по ошибке поделившись постом, который, по его мнению, сделала знаменитая теннисистка Серена Уильямс.

Оригинальный пост политического характера на самом деле сделала белая женщина с таким же именем, как и у звезды тенниса. В итоге Гобера жёстко высмеяли болельщики в сети.

Rudy Gobert really shooting 0% these last few months lmao pic.twitter.com/zMFYzrTunv — sreekar (@sreekyshooter) June 21, 2020

В США сейчас проходят масштабные протесты за расовую справедливость. Начались они после того, как афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.