В НБА утвердили план рестарта сезона-2019/2020

Руководство НБА и профсоюз игроков договорились официально утвердить изменения в пересмотренном коллективном договоре, что позволит возобновить нынешний сезон, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски.

Сегодня, в 12:00 по североамериканскому восточному времени откроется окно подписаний контрактов для всех 30 команд лиги.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен в середине марта после того, как у центрового "Юта Джаз" Руди Гобера диагностировали коронавирус. Ожидается, что сезон возобновится 30 июля и будет доигран в необычном формате. В нём примут участие 22 команды — 13 от Западной конференции и 9 — от Восточной. Коллективы, не получившие приглашение на доигровку чемпионата, уже потеряли шансы на выход в плей-офф.