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Чемпионы WNBA пропустят сезон из-за расового неравенства в США

Баскетбол
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Чемпионы WNBA пропустят сезон из-за расового неравенства в США
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Чемпионы WNBA 2019 года в составе "Вашингтон Мистикс" Наташа Клауд и Латойя Сандерс не будут принимать участие в сезоне-2020. WNBA предоставляет игрокам выбор аналогично с НБА, где баскетболисты имеют право отказаться играть в Орландо в конце июля. Начало чемпионата WNBA запланировано на 24 июля в Брадентоне, штат Флорида.

"Есть много факторов, которые привели меня к этому решению, но самое главное заключается в том, что я больше, чем спортсмен. Я несу ответственность за себя, за своё общество и за моего будущего ребёнка. Я продолжу борьбу за социальные реформы", — цитирует Клауд ESPN.

Рене Монтгомери из "Атланты" тоже не будет играть в этом сезоне, чтобы сосредоточиться на социальной проблеме с расовым неравенством в США. Баскетболистка "Коннектикут Сан" Джонкель Джонс отказалась выступать из-за опасения заразиться коронавирусом. Энджел Маккотри ("Лас-Вегас Эйсес") решила сыграть в сезоне. чтобы донести социальное послание до общества. Действующая MVP WNBA Елена Делле Донне ("Мистикс") ещё не определилась.

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В статье: WNBA
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