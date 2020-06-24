Ключевой игрок Лейкерс пропустит рестарт сезона в НБА

Брэдли объявил о пропуске концовки сезона 2019-2020 по личным мотивам. У 6-летнего сына защитника Лейкерс есть проблемы с дыханием, поэтому ему вряд ли бы разрешили находиться с отцом в Орландо.

"Играю в баскетбол ради семьи. Не могу представить, что в такое время я принял бы решение, которое могло подвергнуть риску мою семью", - объяснил Брэдли свой выбор.

Решение о пропуске концовки сезона обойдется Брэдли в 650 тысяч долларов.

В команде ЛеБрона Джеймса Брэдли был одним из ключевых защитников с угрозой чужому кольцу с периметра. В этом сезоне американец в среднем за игру набирал по 8,6 очка и 2,3 подбора.

Ожидается, что на замену Эвери Брэдли Лейкерс подпишут Джей Ар Смита, который с Джеймсом становился чемпионом НБА в Кливленде.