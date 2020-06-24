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В клубе НБА два игрока заразились коронавирусом

Баскетбол
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Финикс столкнулся с пандемией.

В клубе НБА два игрока заразились коронавирусом
Новина українською

Как сообщает The Arizona Republic, положительные тесты на COVID-19 сдали два игрока Санз, имена которых не разглашаются. Финиксу пришлось временно прекратить добровольные тренировки.

Финикс вошел в список 22 клубов, которые с 31 июля примут участие в рестарте сезона в НБА.

Финикс с показателем 26-39 занимает 13-е место в Западной конференции и считается главным аутсайдером в борьбе за последнюю путевку в плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус обнаружили у звезды НБА из Денвера.

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В статье: НБА Финикс Санз коронавирус
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