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Стал известен сокращенный бюджет Фенербахче на следующий сезон

Баскетбол
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Он ниже от суммы, которую тратит клуб ежегодно

Стал известен сокращенный бюджет Фенербахче на следующий сезон
Новина українською

Бюджет "Фенербахче" на сезон-2020/2021 составит € 20 млн, сообщил портал SDNA со ссылкой на турецкого журналиста Угура Озана Сулака. В последние годы общая сумма расходов турецкого гранда составляла € 30-35 млн.

Платёжная ведомость клуба снизится до € 12 млн. В прошлом сезоне "Фенербахче" тратил на зарплаты баскетболистов 22 млн. При этом клуб собирается бороться за попадание в плей-офф Евролиги, несмотря на резкое сокращение бюджета.

Ранее из "Фенербахче" ушёл главный тренер — девятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры команды Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме почти наверняка продолжат карьеру в другом месте. Также под вопросом пребывание в "Фенербахче" высокооплачиваемых звёзд Нандо Де Коло и Яна Веселы.

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В статье: БК Фенербахче
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