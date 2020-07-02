На обложке NBA 2K21 появится Коби Брайант

Создатели баскетбольного симулятора NBA 2K21 объявили о выходе в свет издания Mamba Forever Edition, предназначенного для консолей нового поколения, сообщается на странице NBA 2K21 в "Твиттере". На его обложку попал легендарный бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, в честь которого и назвали издание.

Таким образом, стали известны все баскетболисты, попавшие на обложки симуляторов 2021 года. Ранее стало известно, что на обложку основного издания NBA 2К21 попал лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард. На стандартную версию, предназначенную для консолей нового поколения, попало изображение тяжёлого форварда "Нью-Орлеан Пеликанс", первого номера драфта-2019 Зайона Уильямсона.