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БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Суперлиги сыграет в еврокубке.
БК Днепр напрямую не попал в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА, а потому команде Дениса Журавлева для попадания в турнир придется пройти два раунда квалификации.
Ниже – 15 потенциальных соперников Днепра по квалификации Лиги чемпионов. Из этого списка только четыре клуба выйдут в основной этап.
⚔???? 16 teams ➡ 4 will join the #BasketballCL Regular Season!— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020
Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов ФИБА состоится 15 июля.
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