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БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов

Баскетбол
(1 голосов)

Чемпион Суперлиги сыграет в еврокубке.

БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов
Новина українською

БК Днепр напрямую не попал в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА, а потому команде Дениса Журавлева для попадания в турнир придется пройти два раунда квалификации.

Ниже – 15 потенциальных соперников Днепра по квалификации Лиги чемпионов. Из этого списка только четыре клуба выйдут в основной этап.

Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов ФИБА состоится 15 июля.

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В статье: БК Днепр Лига чемпионов ФИБА
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