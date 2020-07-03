БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов

БК Днепр напрямую не попал в групповой раунд Лиги чемпионов ФИБА, а потому команде Дениса Журавлева для попадания в турнир придется пройти два раунда квалификации.

Ниже – 15 потенциальных соперников Днепра по квалификации Лиги чемпионов. Из этого списка только четыре клуба выйдут в основной этап.

⚔???? 16 teams ➡ 4 will join the #BasketballCL Regular Season! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020

Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов ФИБА состоится 15 июля.