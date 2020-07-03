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В НБА могут организовать мини-турниры с командами, которые не претендуют на выход в плей-офф
Когда состоится этот турнир пока неизвестно
Руководство НБА близко к подписанию договорённости, которая позволит провести мини-турнир с участием восьми команд, которые не претендуют на попадание в плей-офф и не будут принимать участие в доигровке сезона-2019/2020 в Орландо (штат Флорида, США).
Ожидается, что мини-турнир с участием восьми команд может пройти в Чикаго (штат Иллинойс, США). Участники проведут тренировочные сборы, а потом каждая команда будет играть друг с другом. Матчи в Чикаго могут пройти в сентябре, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски.
Напомним, что в число восьми команд, не попавших на доигровку сезона в Орландо, входят "Голден Стэйт Уорриорз", "Миннесота Тимбервулвз", "Шарлотт Хорнетс", "Чикаго Буллз", Нью-Йорк Никс", "Детройт Пистонс", "Атланта Хоукс" и "Кливленд Кавальерс".