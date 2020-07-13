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Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Рассел Уэстбрук заразился коронавирусом
К сожалению, еще один игрок заболел
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" Рассел Уэстбрук заразился COVID-19. Об этом сам игрок сообщил на своей официальной странице в Твиттер.
"Я сдал положительный тест перед отправкой команды в Орландо. В данный момент чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и рассчитываю присоединиться к одноклубникам, когда получу разрешение.
Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Пожалуйста, относитесь к ситуации с вирусом серьезно. Берегите себя. Носите маску" - написал он.
Напомним, что начало возобновления сезона НБА запланирован на 30 июля.
Отметим, что ранее 9 игроков хоккейного клуба "Питтсбург" отправили на самоизоляцию.