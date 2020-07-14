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Как звезды НБА тренируются в кампусе в Орландо. ВИДЕО
До рестарта сезона осталось чуть больше двух недель.
ЛеБрон Джеймс, Энтони Дэвис, Кавай Леонард, Пол Джордж и другие топ-игроки уже прибыли на место возобновления сезона и начали подготовку к рестарту регулярного чемпионата.
Сезон в НБА возобновится 30 июля в Орландо. Каждая из 22 команд до завершения регулярного чемпионата отыграет по 8 матчей.
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