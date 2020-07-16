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ESPN: ЛеБрон – лучший игрок НБА накануне рестарта сезона

Баскетбол
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Авторитетный источник представил 50 лучших игроков лиги перед возобновлением сезона.

ESPN: ЛеБрон – лучший игрок НБА накануне рестарта сезона
Новина українською

После годичного перерыва на первую строку в рейтинге лучших игроков НБА по версии ESPN вернулся лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который в регулярном чемпионате в среднем за игру набирал по 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи.

"Даже в 35 лет отдохнувший и мотивированный ЛеБрон остается самым опасным соперником в НБА", - пишет ESPN.

В топ-10 лучших игроков НБА накануне рестарта сезона ESPN также включил Янниса Адетокумбо (Милуоки), Кавая Леонарда (Клипперс), Джеймса Хардена (Хьюстон), Энтони Дэвиса (Лейкерс), Джоэля Эмбиида (Филадельфия), Луку Дончича (Даллас), Пола Джорджа (Клипперс), Николу Йокича (Денвер) и Джимми Батлера (Майами).

Сезон в НБА возобновиться 30 июля в Орландо.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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