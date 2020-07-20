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Лень возобновил тренировки с Сакраменто
Украинец сможет принять участие в рестарте сезона.
Алексей Лень завершил период самоизоляции и возобновил тренировочный процесс с одноклубниками в кампусе в Орландо, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус. С тех пор украинец поддерживал форму в индивидуальном порядке.
Для Сакраменто текущий сезон возобновится 1 августа, а первым соперником Кингз в Орландо станет Сан-Антонио.
Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.