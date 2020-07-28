Центровой сборной Украины женился на американке

На своей странице в Instagram центровой Уникахи и сборной Украины сообщил о бракосочетании с американкой Эмили. Они познакомились несколько лет назад, когда Герун выступал за команду университета Портленда.

Свадьба Владимира и Эмили состоялась 25 июля в Мексике.

Герун в прошлом сезоне вышел с Уникахой в плей-офф чемпионата Испании. В среднем за игру украинский бигмэн набирал по 7,2 очка и 4,6 подбора.