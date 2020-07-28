Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центровой сборной Украины женился на американке
Владимир Герун выбыл из списка холостяков.
На своей странице в Instagram центровой Уникахи и сборной Украины сообщил о бракосочетании с американкой Эмили. Они познакомились несколько лет назад, когда Герун выступал за команду университета Портленда.
Свадьба Владимира и Эмили состоялась 25 июля в Мексике.
Герун в прошлом сезоне вышел с Уникахой в плей-офф чемпионата Испании. В среднем за игру украинский бигмэн набирал по 7,2 очка и 4,6 подбора.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...