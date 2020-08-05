Химик договорился с американским защитником

По информации портала Sportando, в сезоне 2020-2021 Химик будет представлять 23-летний защитник из США Мэртэвиус МакНайт.

МакНайт прошлый сезон провел в боснийской Слободе. В своем дебютном сезоне в качестве профессионала американец в среднем за игру набирал по 10,8 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.

МакНайт – второй новичок Химика в межсезонье. Ранее клуб усилился экс-форвардом Запорожья Андреем Мироненко.