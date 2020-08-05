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Химик договорился с американским защитником
Клуб из Южного вскоре подпишет первого легионера.
По информации портала Sportando, в сезоне 2020-2021 Химик будет представлять 23-летний защитник из США Мэртэвиус МакНайт.
МакНайт прошлый сезон провел в боснийской Слободе. В своем дебютном сезоне в качестве профессионала американец в среднем за игру набирал по 10,8 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.
МакНайт – второй новичок Химика в межсезонье. Ранее клуб усилился экс-форвардом Запорожья Андреем Мироненко.
Ранее UA-Футбол
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